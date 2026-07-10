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Panambiense é alvo e golpe ao tentar comprar veículo pelas redes sociais

Vítima registrou ocorrência após realizar pagamento via Pix solicitado por suposto vendedor; polícia alerta para cuidados em anúncios clonados

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio SulBrasilieira
10/07/2026 às 10h46
Panambiense é alvo e golpe ao tentar comprar veículo pelas redes sociais
(Foto: Divulgação)

Um morador de Panambi procurou a Delegacia de Polícia após ser vítima de um golpe ao tentar comprar um automóvel anunciado nas redes sociais.

Segundo o registro, a vítima encontrou um anúncio de um Chevrolet Celta oferecido por R$ 9 mil e iniciou a negociação com o suposto vendedor por meio do WhatsApp. Durante a conversa, após acertarem a compra, foi informada de que deveria realizar um pagamento de R$ 870 via Pix, valor que, conforme o golpista, seria destinado às taxas de transferência do veículo.

Depois da transferência do dinheiro, o suspeito informou que faria a entrega do automóvel em Panambi, mas deixou de responder às mensagens e interrompeu qualquer contato. Diante da situação, a vítima percebeu que havia sido enganada e registrou ocorrência na Polícia Civil.

Conforme os órgãos de segurança, esse tipo de fraude costuma ocorrer quando criminosos utilizam anúncios verdadeiros de veículos publicados na internet. Os golpistas entram em contato com o proprietário do automóvel, solicitam que o anúncio original seja retirado do ar e, em seguida, criam uma nova publicação utilizando as mesmas fotos e informações do veículo.

Para atrair compradores, o automóvel é anunciado por um valor inferior ao praticado no mercado, geralmente acompanhado de justificativas como necessidade urgente de dinheiro, mudança de cidade ou problemas familiares. A orientação é que compradores desconfiem de ofertas muito abaixo do preço habitual e evitem realizar qualquer pagamento antecipado sem confirmar a autenticidade da negociação e do vendedor.

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