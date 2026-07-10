Acidente na ERS-518 entre Braga e Campo Novo

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 14h desta quinta-feira (9), na rodovia ERS-518 entre Braga e Campo Novo. Um Volkswagen Gol, com placas de Braga, seguia no sentido Braga–Campo Novo quando, nas proximidades do acesso à localidade de Sítio Bindé, o motorista, único ocupante do veículo, perdeu o controle da direção e capotou, parando no lado oposto da pista.
O automóvel caiu em um barranco de aproximadamente três metros de altura. O condutor recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde de Campo Novo. Posteriormente, foi transferido para o hospital de Tenente Portela pela equipe de saúde do município de Braga.
De acordo com informações preliminares, a vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo, principalmente na região da cabeça.
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