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Colisão entre motocicleta e Fiat Uno deixa motociclista ferido e provoca incêndio na BR-386 em Frederico Westphalen

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira nas proximidades do Posto da Lagoa, mobilizando Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU para o atendimento da ocorrência.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Corpo de Bombeiros
10/07/2026 às 10h00 Atualizada em 10/07/2026 às 10h23
Colisão entre motocicleta e Fiat Uno deixa motociclista ferido e provoca incêndio na BR-386 em Frederico Westphalen
(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na manhã desta sexta-feira (10), na BR-386, em Frederico Westphalen. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Posto da Lagoa e envolveu uma motocicleta e um automóvel Fiat Uno.

Com a força da colisão, a motocicleta foi tomada pelas chamas e ficou completamente destruída pelo incêndio às margens da rodovia. O fogo exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros, que trabalhou no combate às chamas, enquanto equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestavam socorro ao condutor da moto.

O motociclista sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Conforme as informações preliminares, a vítima apresentava escoriações, permanecia consciente durante o resgate e, após ser estabilizada pela equipe médica, foi encaminhada para atendimento.

Imagens registradas no local mostram a atuação das equipes de emergência durante o atendimento, com a motocicleta ainda em chamas ao lado da pista enquanto o motociclista era socorrido.

Em razão da ocorrência, o fluxo de veículos ficou mais lento no trecho da BR-386, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passaram pelo local durante o atendimento e a remoção dos veículos envolvidos.

As causas e a dinâmica da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o acidente.

 

 

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