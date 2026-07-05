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Matrículas em creches avançam 36% em quase uma década no Brasil

Resultado de 2025 representa avanço de 11 pontos percentuais em relação a 2016

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
05/07/2026 às 12h41 Atualizada em 05/07/2026 às 12h47
Matrículas em creches avançam 36% em quase uma década no Brasil
No Brasil, em 2025, 9,4 milhões de crianças de zero a cinco anos de idade estavam matriculadas em escolas ou creches (Foto: Diones Roberto Becker)

No Brasil, em 2025, 9,4 milhões de crianças de zero a cinco anos de idade estavam matriculadas em escolas ou creches, de acordo com o módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em junho.

Com base na PNAD-C, o Todos pela Educação (organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e suprapartidária fundada em 2006) construiu a série histórica a partir da idade escolar e observou que o acesso à educação infantil de crianças de zero a três anos no Brasil tem seguido tendência de crescimento desde 2016 e atingiu 43,3% em 2025 – o maior percentual da série histórica, com cerca de 4,5 milhões de bebês e crianças em creches.

O resultado de 2025 representa avanço de 11 pontos percentuais (36%) em relação a 2016, quando o atendimento alcançava apenas 31,8% das crianças, e alta de 2,2 pontos percentuais em comparação com 2024 (41,1%).

Apesar dos avanços, em todas as grandes regiões do país, o indicador ainda permanece abaixo da meta de 50% de atendimento, prevista para 2024 pelo Plano Nacional de Educação (PNE) que vigorou até dezembro de 2025.

Pela lei, embora a matrícula em creche não seja obrigatória, o atendimento às crianças de zero a três anos é um direito assegurado ao cidadão. Portanto, cabe ao poder público garantir a oferta desse serviço a partir da demanda por vagas existente para essa etapa da educação básica.

Vale destacar que o novo PNE ampliou a meta nacional de oferta de educação infantil para atender, no decênio 2024-2034, no mínimo 60% das crianças de três anos.

 

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