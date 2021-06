Polícia Militar de Itapiranga cumpre mandado de prisão

Foi por volta das 8 horas desta quarta-feira, 09, na comunidade de Linha Sede Capela, interior de Itapiranga.

Os Policiais Militares de Itapiranga cumpriram uma ordem judicial para prisão de um homem de 40 anos de idade. A sentença definitiva é para o sistema semiaberto.

O caso iniciou há seis anos devido a desacato e ameaças contra policiais.

O homem não reagiu a prisão e foi conduzido a Unidade Prisional Avança de São Miguel do Oeste.

