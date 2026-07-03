HUAWEI MatePad Mini chega ao 7.7 com até 30% OFF

Projetado para quem não abre mão da mobilidade, mas precisa de alto desempenho para trabalho, estudos e entretenimento, o HUAWEI MatePad Mini participa da campanha 7.7 do Mercado Livre com até 30% de desconto. A ação oferece uma oportunidade para os consumidores adquirirem o tablet compacto da Huawei, equipado com a inovadora tela PaperMatte e recursos voltados à produtividade, em condições especiais na loja oficial da marca.

O grande diferencial que acompanha este lançamento no varejo nacional é a tecnologia de tela PaperMatte, desenvolvida pela Huawei para otimizar o conforto visual e simular a textura do papel impresso. Voltada para reduzir drasticamente a fadiga ocular, essa inovação responde a uma demanda crescente de estudantes, leitores e profissionais que buscam um dispositivo altamente portátil e confortável para longas sessões diárias de leitura e escrita.

Diferente dos tablets convencionais, o HUAWEI MatePad Mini foi projetado especificamente para a mobilidade. Ele pesa apenas 255 g e tem 5,1 mm de espessura na versão padrão e 260 g e 5,2 mm na versão PaperMatte. Na prática, esse perfil ultraleve permite que o aparelho seja transportado facilmente em pequenas bolsas ou até mesmo em bolsos de casacos, funcionando como um substituto versátil para o smartphone em tarefas de produtividade.

Para garantir que o corpo ultrafino não sofra deformações com o uso diário em deslocamentos, a estrutura é construída em liga de magnésio de peça única, que reduz o peso sem perder rigidez, e conta com reforços estruturais internos de titânio TC4, material altamente resistente à torção.

O dispositivo também traz uma tela OLED flexível de 8,8 polegadas e bordas finas de 2,99 mm, que resultam em um aproveitamento frontal de 92%. Para o uso prático, o painel se destaca por dois fatores: a taxa de atualização de 120 Hz, que garante transições de imagem suaves ao navegar ou ler documentos, e o brilho de até 1.800 nits, especificação que viabiliza a leitura confortável e nítida mesmo sob a luz direta do sol.

Durante a campanha de 7 de julho, os consumidores também poderão optar pela versão equipada com a tela PaperMatte. Essa tecnologia utiliza gravação nanométrica para dispersar a luz, reduzindo em 99% a interferência ambiental e, em 60%, os reflexos do painel. A versão é ideal para leitores assíduos, contando com certificações SGS Premium de Baixa Fadiga Visual 2.1 e TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, além de um modo eBook que simula o conforto visual do papel impresso.

O HUAWEI MatePad Mini oferece uma experiência de software que visa substituir o uso de computadores portáteis em tarefas cotidianas. O tablet vem com o aplicativo WPS Office integrado e adaptado para telas compactas, permitindo gerenciamento de janelas, uso de mouse e teclado físicos, e edição avançada de planilhas e apresentações.

Para tarefas de escrita e desenho, o tablet é compatível com a terceira geração da caneta HUAWEI M-Pencil, que utiliza a tecnologia exclusiva NearLink para conexão sem fio. Ao contrário do Bluetooth tradicional, a NearLink reduz o tempo de resposta do traço e oferece mais de 10.000 níveis de sensibilidade à pressão. O ecossistema criativo é complementado pelo aplicativo GoPaint (com ferramentas de pintura digital e pincéis 3D realistas) e pelo HUAWEI Notas, que conta com reconhecimento de equações matemáticas por inteligência artificial para resolução automática.

Mesmo em seu corpo ultrafino, o tablet abriga uma bateria de 6.400 mAh. Na prática, essa capacidade oferece autonomia de até 15,5 horas de reprodução contínua de vídeos locais ou até 9,5 horas de uso misto, cobrindo um dia inteiro de trabalho ou estudos sem necessidade de recarga. O reabastecimento é acelerado pelo carregamento rápido HUAWEI SuperCharge de 66 W.

O modelo conta ainda com um sistema de dissipação térmica 3D com câmara de vapor (VC) para evitar o aquecimento das mãos do usuário durante tarefas pesadas, e uma antena Wi-Fi inteligente, que redireciona o sinal de conexão caso as mãos do usuário obstruam as antenas laterais ao segurar o tablet na horizontal.

"O HUAWEI MatePad Mini foi desenvolvido para quem busca um dispositivo portátil sem abrir mão de desempenho, conforto visual e produtividade. A campanha 7.7 amplia o acesso a essa tecnologia e reforça o compromisso da Huawei em oferecer soluções inovadoras para diferentes perfis de consumidores", afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei CBG no Brasil.

As ofertas exclusivas para o HUAWEI MatePad Mini estarão disponíveis a partir da meia-noite do dia 7 de julho de 2026 na loja oficial da Huawei no Mercado Livre. Durante a campanha, a versão preta, sem PaperMatte, poderá ser adquirida com 30% de desconto, enquanto a versão verde equipada com a tecnologia PaperMatte contará com 25% de desconto, válidos enquanto durarem os estoques promocionais.