Cinco pessoas morrem em grave acidente entre carro catarinense e carreta de Horizontina na BR-470, em SC

Um trágico sinistro de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (1º) deixou cinco mortos na BR-470, em Campos Novos, município localizado no Meio-Oeste catarinense. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na altura do km 335,4 da rodovia, envolvendo um automóvel VW Voyage, emplacado em Capinzal, e um caminhão Iveco S-Way 6x2 pertencente a uma transportadora de cargas de Horizontina, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro era conduzido por uma mulher de 39 anos e transportava outros quatro ocupantes, com idades de 27, 29, 34 e 37 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou que a violência da batida foi tão intensa que o veículo de passeio ficou completamente destruído, sendo dividido em duas partes. Uma vítima foi encontrada sem sinais vitais sobre a pista, enquanto outra estava caída às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram presas sob a carreta e morreram ainda no local.

Para possibilitar o trabalho das equipes de salvamento, foi necessário utilizar um guincho para deslocar o caminhão e permitir a remoção das vítimas presas às ferragens.

A quinta vítima chegou a ser socorrida em estado crítico, apresentando suspeita de traumatismo craniano e diversas fraturas. Após receber os primeiros atendimentos, foi encaminhada ao Hospital Dr. José Athanázio, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O condutor da carreta, de 44 anos e residente em Horizontina (RS), saiu ileso e acionou os serviços de emergência logo após o acidente.

A dinâmica da ocorrência será apurada pela PRF. As informações preliminares indicam que o automóvel pode ter perdido aderência devido ao acúmulo de água sobre a pista, provocando a colisão frontal. No momento da tragédia, o trecho era atingido por chuva intensa.

(Fotos: Rádio Atual FM)

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