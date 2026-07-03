Sexta, 03 de Julho de 2026
5°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão do Esporte debate impactos das bets; participe

Bets são plataformas online que permitem apostar em resultados esportivos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/07/2026 às 10h16

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima quarta-feira (8) para discutir os impactos sociais, econômicos e de saúde pública da expansão das bets.

Bets são plataformas online que permitem apostar em resultados esportivos.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

A audiência foi pedida pelo deputado Saulo Pedroso (PSD-SP). Ele afirma que o crescimento das plataformas de apostas aumenta a preocupação com o jogo compulsivo, sobretudo entre jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Desafios
Saulo Pedroso quer discutir:

  • medidas de prevenção à ludopatia (transtorno caracterizado pelo impulso compulsivo de apostar);
  • formas de proteger os consumidores;
  • possíveis restrições à publicidade do setor;
  • aprimoramento da legislação que regula as apostas de quota fixa;
  • mecanismos de combate à manipulação de resultados.

"Embora a Lei 14.790/23 represente importante avanço na regulamentação das apostas de quota fixa, ainda se mostram necessários mecanismos mais eficazes de prevenção, conscientização e proteção dos usuários, bem como medidas destinadas a mitigar os impactos negativos decorrentes da atividade", afirma Pedroso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 3 minutos

Nova lei cria Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito

Iniciativa segue recomendação da ONU, que orienta os países a fixarem essa data anualmente para lembrar as vítimas de acidentes
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova fim de pontos na CNH por estacionamento irregular em Zona Azul

Estacionar em vagas de ambulâncias, idosos ou táxis continuará gerando pontos na carteira; projeto continua em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão debate restrição de acesso de crianças e adolescentes às redes sociais; participe

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute, na próxima terça-feira (7), o Projeto de Lei 94/26, que proíbe o acesso de crianças e adole...
Câmara Há 2 horas

Comissão recebe ministro dos Povos Indígenas para apresentar planejamento da pasta

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados recebe, na próxima terça-feira (7), o ministro dos Povos Indí...

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 horas

Comissão aprova projeto para incentivar infraestrutura digital e soberania nacional

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
2.73 km/h Vento
70% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sábado
14°
Domingo
19°
Segunda
13°
Terça
13°
Quarta
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 27 minutos

Inteligência artificial apoia polícias do Paraná na solução
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova fim de pontos na CNH por estacionamento irregular em Zona Azul
Economia Há 27 minutos

Indústria brasileira recua 0,2% em maio; primeira queda desde 2025
Educação Há 27 minutos

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem parcela
Copa do Mundo 2026 Há 48 minutos

Argentina encara a surpresa Cabo Verde no fechamento dos 16 avos da Copa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,53%
Euro
R$ 5,92 -0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 339,934,34 +0,76%
Ibovespa
173,434,98 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias