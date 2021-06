BM prende por cumprimento de mandado em Santo Ângelo

Ontem, terça-feira (08/06) uma guarnição da Força Tática do 7ºRPMon, durante patrulhamento pelo bairro Nova, em Santo Ângelo, realizaram a abordagem de um homem, sendo que em consulta ao sistema foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão.

Diante do fato foi dada voz de prisão e conduzido ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

