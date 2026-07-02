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Motoristas do RS entram na mira de câmera que identifica infrações dentro do veículo

A fiscalização é um teste que a corporação irá fazer pelo período de 180 dias. O sistema deverá fazer o reconhecimento de placas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Gaúcha ZH
02/07/2026 às 08h12
Motoristas do RS entram na mira de câmera que identifica infrações dentro do veículo
(Foto: Miro de Souza / Agencia RBS)

A primeira câmera que vai flagrar infrações cometidas dentro do carro em rodovias federais do Rio Grande do Sul fica na Região Metropolitana. A definição ocorreu após conversas entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a empresa Kopp Tecnologia. 

A estrada escolhida foi a BR-116. O equipamento que usa inteligência artificial ficará no trecho entre Porto Alegre e São Leopoldo. Segundo a PRF, a escolha ocorreu porque a região tem o maior número de ocorrências no Estado.

Quando houver a assinatura da documentação, a empresa terá até 90 dias para instalar a câmera. Dessa forma, a fiscalização não deverá começar antes de outubro. A ideia anterior era que as análises já ocorressem a partir de maio.

Segunda câmera

O Rio Grande do Sul poderá ganhar um segundo ponto de fiscalização. No entanto, essa outra câmera só deverá ser instalada após a primeira entrar em funcionamento. Ainda não há definição se ela ficará também na BR-116 ou em outra rodovia. 

A Kopp gostaria que o equipamento ficasse instalado mais próximo da sua sede, que fica em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. A rodovia federal da região é a BR-471. No entanto, é a PRF quem toma a decisão final sobre onde as câmeras devem ser instaladas.

Período de testes

A fiscalização é um teste que a corporação irá fazer pelo período de 180 dias. O sistema deverá fazer o reconhecimento de placas. 

Além disso, será capaz de fazer análise de comportamento, ou seja, flagrar ocorrências dentro dos veículos. Mesmo dentro do período de testes, as irregularidades flagradas serão validadas

Ao todo, 82 infrações são descritas como passíveis de serem detectadas. Não usar o cinto de segurança será uma das ocorrências que a câmera poderá identificar.

A outra é dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando precise fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Ou seja, quem tem o hábito de dirigir tomando chimarrão ou usando o celular será flagrado. 

Os equipamentos também identificarão ultrapassagem pela direita ou pelo acostamento, deixar de dar passagem pela esquerda ou conduzir moto sem capacete

As infrações identificadas precisarão ser alertadas aos policiais em tempo real. Os registros captados serão enviados para uma central de monitoramento para que um agente tome as medidas administrativas cabíveis, quando necessário.

As imagens não serão gravadas. Elas serão analisadas imediatamente pelo policial, que tem fé pública. Além do Rio Grande do Sul, os testes serão feitos em Goiás e Minas Gerais.


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