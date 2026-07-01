Braga: Chuva devastadora destrói lavoura recém-plantada

As fortes chuvas que atingiram a Região Celeiro no último domingo (28) deixaram um cenário de destruição em diversos municípios. Além dos alagamentos, estradas interditadas, pontilhões e bueiros arrancados pela força da água, o temporal também causou prejuízos imensuráveis ao setor agrícola, comprometendo o trabalho e o sustento de inúmeras famílias do campo.
Um dos casos mais impactantes foi registrado na propriedade do agricultor Carlos Andreatta, localizada na divisa entre os municípios de Braga e Coronel Bicaco. Segundo o produtor, em poucas horas foram registrados mais de 200 milímetros de chuva, volume suficiente para transformar a lavoura em um cenário de devastação.