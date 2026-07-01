Braga: Chuva devastadora destrói lavoura recém-plantada

As fortes chuvas que atingiram a Região Celeiro no último domingo (28) deixaram um cenário de destruição em diversos municípios. Além dos alagamentos, estradas interditadas, pontilhões e bueiros arrancados pela força da água, o temporal também causou prejuízos imensuráveis ao setor agrícola, comprometendo o trabalho e o sustento de inúmeras famílias do campo.



Um dos casos mais impactantes foi registrado na propriedade do agricultor Carlos Andreatta, localizada na divisa entre os municípios de Braga e Coronel Bicaco. Segundo o produtor, em poucas horas foram registrados mais de 200 milímetros de chuva, volume suficiente para transformar a lavoura em um cenário de devastação.

A força das águas praticamente destruiu toda a área recém-plantada de trigo. O solo preparado com meses de trabalho foi severamente castigado, levando embora sementes, fertilizantes e nutrientes essenciais para o desenvolvimento da cultura. Além das perdas visíveis na lavoura, todo o investimento realizado na correção e fertilização do solo acabou sendo arrastado pela enxurrada, comprometendo também o potencial produtivo da área para as próximas safras.

Para quem vive da agricultura, o prejuízo vai muito além dos números. Cada hectare destruído representa meses de planejamento, investimento, trabalho intenso e a esperança depositada em uma boa colheita.

O drama torna-se ainda mais doloroso quando se observa a realidade econômica do campo. Os custos para produzir uma lavoura aumentam a cada safra, com despesas elevadas em sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, combustível, máquinas e mão de obra. Em contrapartida, os preços pagos pelos produtos agrícolas frequentemente não acompanham essa escalada de custos, reduzindo a rentabilidade e tornando cada investimento um grande risco. Quando uma tragédia como essa acontece, o agricultor perde não apenas a produção, mas também o capital investido, muitas vezes financiado com recursos próprios ou por meio de empréstimos. É um cenário que exige maior atenção das autoridades e políticas efetivas de apoio ao produtor rural, que continua sendo um dos principais responsáveis pela produção de alimentos e pela sustentação da economia brasileira.

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