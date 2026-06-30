Estado libera novos recursos para obras em rodovias e pontes no interior gaúcho

O processo de recuperação da rede rodoviária do Rio Grande do Sul ganhou novo impulso com a destinação de recursos voltados à modernização da infraestrutura viária. O governo estadual, por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), anunciou a aplicação de R$ 29,61 milhões em intervenções que contemplam pontes e estradas localizadas nas regiões Noroeste e Fronteira Oeste. Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande e têm como objetivo adequar as estruturas às atuais necessidades de transporte e aumentar sua resistência frente a eventos climáticos severos.

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, os investimentos irão solucionar pontos críticos que dificultam o fluxo de mercadorias em áreas fortemente ligadas ao agronegócio. Muitas das obras substituem estruturas antigas, estreitas e com limitações para o trânsito de veículos de grande porte, além de apresentarem riscos em períodos de enchentes. A proposta é implantar passagens mais modernas, largas e com duas pistas, garantindo maior eficiência e segurança.

Obras contemplam pontes e trechos estratégicos

Conforme o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as melhorias previstas nas rodovias ERS-344 e ERS-507 deverão proporcionar avanços importantes para a mobilidade e a segurança dos usuários. Entre os projetos está a troca de uma antiga ponte metálica por uma nova estrutura de concreto armado em Alegrete, aumentando a vida útil da obra e sua capacidade de suportar cargas mais pesadas.

Na região Noroeste, um dos principais investimentos está voltado à ponte sobre o Rio Ijuí, na ERS-344, entre Entre-Ijuís e Santo Ângelo. Com 233 metros de extensão, a estrutura contará com R$ 22,61 milhões destinados à elaboração e execução do projeto.

Além disso, seguem em andamento os trabalhos de pavimentação e qualificação de aproximadamente 15 quilômetros da ERS-305, entre Horizontina e Vila Cascata. A obra recebe aporte de R$ 28,87 milhões e busca melhorar as condições de trafegabilidade e o transporte da produção regional.

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