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Mutirão facilita emissão de documentos para estudantes em Tenente Portela

Ação promovida em parceria entre escola, cooperativa estudantil e poder público busca ampliar o acesso à documentação civil e estimular a participação cidadã.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Tenente Portela
01/07/2026 às 10h02
Mutirão facilita emissão de documentos para estudantes em Tenente Portela
(Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Tenente Portela)

A Central do Cidadão recebeu grande fluxo de atendimentos nesta terça-feira (30) durante uma mobilização destinada à emissão e atualização de documentos civis de alunos da Escola Municipal Tenente Portela, localizada no bairro São Francisco. A iniciativa foi organizada pela Cooperativa Escolar Raízes da Cooperação, com apoio da Administração Municipal.

Sob a coordenação da professora Cláudia Verdi, o projeto começou com a participação dos integrantes da cooperativa estudantil e posteriormente foi estendido aos demais estudantes e seus familiares, incentivando a regularização documental e o exercício da cidadania.

Como parte das atividades, os alunos produziram e distribuíram materiais de orientação aos moradores do bairro São Francisco, destacando a importância de manter os documentos atualizados e divulgando os serviços oferecidos durante a ação.

(Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Tenente Portela)

Na Central do Cidadão, acompanhados pela diretora Paula Schwaab, os estudantes realizaram a solicitação da primeira Carteira de Identidade Nacional (CIN), atualizações cadastrais e outros procedimentos relacionados à regularização de documentos pessoais.

A mobilização contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, responsável pelo deslocamento dos participantes, além da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que colaborou na organização dos atendimentos e encaminhamentos necessários.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle, ressaltou que a iniciativa demonstra a relevância da parceria entre instituições de ensino e o poder público para ampliar o acesso da população à documentação civil e fortalecer a participação cidadã. Segundo ele, experiências semelhantes podem ser adotadas por outras escolas das redes municipal e estadual.

As atividades terão continuidade nos próximos dias, quando novos grupos de estudantes da Escola Municipal Tenente Portela participarão dos atendimentos voltados à emissão e regularização de documentos junto à Central do Cidadão.

 

 

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