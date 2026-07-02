Espanha e Áustria; Portugal e Croácia; Suíça e Argélia jogam hoje

Três confrontos nesta quinta-feira (2) definem as seleções que vão garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2026.

A primeira partida será entre Espanha e Áustria. As equipes se enfrentam em Los Angeles (EUA), às 16h (horário de Brasília).

Mais tarde, às 20h, é a vez de Portugal e Croácia se enfrentarem, em Toronto, no Canadá.

A última partida do dia será entre Suíça e Argélia, em Vancouver, à 0h.

Os vencedores avançam às oitavas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Jogos desta quinta-feira, 2 de julho

16h – Espanha x Áustria (Los Angeles)

20h – Portugal x Croácia (Toronto)

21h – Suíça x Argélia (Vancouver)

Desempenhos

A Espanha terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo H, passando na frente das equipes de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. O time da Áustria foi o segundo lugar no grupo J, que teve a Argentina na liderança.

O time de Portugal ficou em segundo no Grupo K, que também teve Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A seleção da Croácia ficou na segunda colocação do Grupo L, ficando atrás da Inglaterra.

O time da Suíça terminou a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo B, que também teve Canadá, Bósnia e Catar. Argélia ficou em terceiro colocação no grupo J, mas conseguiu se classificar para o mata-mata.