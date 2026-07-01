Câmara pode votar crédito para exportação e projetos sobre epilepsia e abandono de animais

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, nesta quarta-feira (1º), uma série de propostas em sessão marcada para as 13h55. Entre os itens da pauta está a Medida Provisória 1345/26, que fortalece e moderniza o sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação.

O texto foi aprovado nesta terça na comissão especial e libera R$ 15 bilhões em linhas de crédito para empresas exportadoras por meio do Plano Brasil Soberano.

Epilepsia e abandono de animais

Os deputados também podem votar o Projeto de Lei 5538/19 , que cria um programa de atenção integral às pessoas com epilepsia no Sistema Único de Saúde (SUS); e o Projeto de Lei 25/24 , que define como infração gravíssima utilizar veículo para abandonar ou auxiliar o abandono de animais em via pública.