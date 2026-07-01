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TV Brasil passa a contar com mais 3 produções de emissoras parceiras

Vozes do Semiárido e Á Logo Ali estreiam nesta quinta (2)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 09h50

A grade de programação da TV Brasil ganha mais três atrações produzidas por emissoras parceiras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ), a partir desta semana. O Vozes do Semiárido , da emissora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern TV) e É Logo Ali , da TVE do Espírito Santo, entram no ar às quintas-feiras, a partir de amanhã (2), nos horários de 6h e 13h30, respectivamente. Já a terceira temporada de Estações , da Rede Minas, terá exibição aos sábados, às 18h30.

Vozes do Semiárido conta histórias e experiências da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, sendo uma produção da Uern TV com o Laboratório de Narrativa Hipermídia (HiperLAB), da própria universidade . A série tem como foco revelar histórias das populações que vivem no semiárido potiguar e a relação delas com setores importantes da região. O público vai conhecer, por exemplo, o papel das feiras agroecológicas para o escoamento da produção da agricultura familiar local, e como a juventude tem atuado para garantir a sucessão rural e a preservação cultural e alimentar nos campos do estado.

É Logo Ali , da TVE Espírito Santo, é uma revista semanal de turismo que coloca em pauta a cultura e história capixabas. A cada edição, o programa vai visitar atrações do estado, colocando uma lupa em vários aspectos, como biodiversidade, diversão, gastronomia, arte e, sobretudo, seus personagens. A ideia é percorrer o Espírito Santo por completo, explorando não apenas os caminhos mais conhecidos, mas também os cantinhos escondidos que revelam a verdadeira essência do estado. De norte a sul, do litoral às montanhas, cada parada será uma oportunidade de conexão.

As duas atrações passam a compor a faixa de programação da TV Brasil destinada às produções da RNCP, de segunda a sexta-feira, às 6h e às 13h30, além de exibições aos sábados e domingos. Ao integrarem a rede, as emissoras parceiras ampliam o alcance nacional dos conteúdos criados em suas regiões e contribuem para o cumprimento das metas de produção regional. Atualmente, estão em cartaz no canal obras de localidades como Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco e São Paulo.

A partir de sábado (4), o público da TV Brasil acompanha a estreia da terceira temporada do programa Estações , da Rede Minas, indo ao ar semanalmente às 18h30. A equipe da emissora mineira desembarcou em mais de 20 municípios para revelar as belezas desses locais seguindo a linha férrea. Jacutinga, no sul de Minas, é a primeira parada. Embora pequena, com cerca de 23 mil habitantes, o município é conhecido como a capital nacional das malhas e possui rotas turísticas que atraem amantes de caminhadas e ciclistas.

RNCP

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da EBC em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da EBC , a rede é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

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