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RH Extraordinário conecta RH a lucro e produtividade

Em um cenário de maior cobrança por resultados, o porta-voz do RH Extraordinário e especialista em gestão de pessoas com foco em resultados, Rafael...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/07/2026 às 09h50
RH Extraordinário conecta RH a lucro e produtividade
John Albuquerque/Wave Productions/InCicle

A busca por maior produtividade, retenção de talentos e eficiência operacional tem ampliado a pressão sobre as áreas de Recursos Humanos para que demonstrem seu impacto direto nos resultados das empresas. Nesse contexto, ganha força a discussão sobre a necessidade de conectar iniciativas de gestão de pessoas a indicadores de negócio, como receita, lucro, produtividade e desempenho organizacional.

O debate ocorre em um momento em que o engajamento dos colaboradores continua sendo um dos principais desafios das organizações. Segundo levantamento da Gallup, apenas 21% dos trabalhadores no mundo estavam engajados em suas atividades em 2025, cenário que impacta diretamente a produtividade e a competitividade das empresas. Para especialistas em gestão de pessoas, os números reforçam a necessidade de um RH mais analítico, orientado por dados e alinhado aos objetivos estratégicos do negócio.

De acordo com o especialista em gestão de pessoas com foco em resultados Rafael Giupponi, CEO da InCicle e porta-voz do RH Extraordinário, muitos gestores de RH ainda concentram seus esforços na execução de processos importantes, como recrutamento, treinamento, comunicação interna, clima organizacional e avaliação de desempenho. No entanto, ele avalia que o mercado passa a exigir uma conexão mais clara entre essas iniciativas e os resultados corporativos.

"O RH que demonstra resultado ganha mais voz, mais reconhecimento e mais espaço nas decisões estratégicas. Ele senta na mesa junto com a diretoria. O problema é que, muitas vezes, o profissional de RH faz muito, mas não consegue provar o impacto daquilo que entrega. Quando ele aprende a conectar suas ações a indicadores como produtividade, retenção, margem, receita e performance, a percepção sobre a área muda completamente", afirma Giupponi.

Segundo o especialista, uma das principais mudanças em curso na gestão de pessoas está relacionada à capacidade de diagnosticar desafios do negócio, direcionar ações com base em dados e mensurar os resultados obtidos. A proposta é que o RH passe a comunicar suas entregas em uma linguagem compreendida pela alta liderança, demonstrando sua contribuição para os objetivos estratégicos da organização.

Entre os exemplos citados pelo porta-voz do RH Extraordinário estão programas de desenvolvimento de lideranças associados à redução do turnover, iniciativas de engajamento ligadas ao aumento da produtividade, treinamentos conectados à melhoria da performance comercial e práticas de gestão de pessoas e produtividade voltadas ao ganho de eficiência operacional.

Para Giupponi, o conceito de RH Extraordinário reforça essa aproximação entre gestão de pessoas e resultados empresariais. A proposta defende que as ações da área sejam avaliadas não apenas pelo volume de atividades executadas, mas também pelos impactos gerados para o negócio.

"O RH precisa continuar cuidando de pessoas, mas também precisa falar a língua do negócio. Quando a área mostra que uma iniciativa reduziu perdas, aumentou produtividade, melhorou performance ou impactou diretamente o resultado financeiro, ela deixa de ser vista como custo e passa a ser reconhecida como motor de crescimento", completa.

A tendência acompanha um movimento observado em organizações de diferentes portes e segmentos, que buscam integrar cada vez mais os indicadores de gestão de pessoas aos indicadores corporativos. Nesse cenário, competências relacionadas à análise de dados, mensuração de resultados e compreensão estratégica do negócio tendem a ganhar espaço entre os profissionais de Recursos Humanos nos próximos anos.

Mais informações disponíveis nos sites do RH Extraordinário, de Rafael Giupponi e da InCicle.

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