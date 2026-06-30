Incêndio em frigorífico de Frederico Westphalen é contido após intensa operação dos bombeiros

Um incêndio registrado na tarde desta segunda-feira (29) em um frigorífico de Frederico Westphalen mobilizou equipes de emergência e foi totalmente controlado após cerca de duas horas de trabalho. O chamado foi atendido por volta das 17h30.

Segundo informações, o fogo permaneceu concentrado na área destinada ao armazenamento de embalagens, local onde havia grande quantidade de material de papelão. A área atingida foi de aproximadamente 100 metros quadrados, sem que as chamas alcançassem outros setores da indústria.

O combate ao incêndio contou com o suporte do sistema de prevenção da própria empresa, que operou adequadamente durante toda a ocorrência. Para extinguir o fogo, foi utilizada a reserva de água existente nas instalações do frigorífico.

Enquanto as equipes trabalhavam no interior do prédio, a brigada de emergência da empresa realizava o resfriamento da estrutura pela parte externa.

Durante a ocorrência, um funcionário precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Divina Providência para avaliação.

As circunstâncias que deram origem ao incêndio ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A operação também teve o apoio da Brigada Militar, responsável pela organização do trânsito nas imediações da empresa. Colaboraram ainda a unidade da JBS de Seberi e o Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões, que disponibilizaram cilindros de respiração autônoma para auxiliar os trabalhos das equipes de emergência.

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