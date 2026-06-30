Agricultura de Barra do Guarita recebe reforço com novo equipamento da Consulta Popular

O Investimento viabilizado pelo processo nº 25/1300-0004577-7 garante a aquisição de distribuidor de dejetos líquidos para modernizar a produção local.





O fortalecimento da agricultura ganhou um importante impulso com o andamento das demandas eleitas pela comunidade. Por meio do Convênio FPE 2024/2025, vinculado ao Processo nº 25/1300-0004577-7, foi autorizada a aplicação de recursos destinados à aquisição de maquinários essenciais para o meio rural, com destaque para o distribuidor de dejetos líquidos.





O equipamento atende a uma reivindicação dos produtores rurais, para qualificar a infraestrutura produtiva local. A conquista reforça o papel da participação cidadã na melhoria da qualidade de vida e da renda no interior e o compromisso da Administração Municipal com os agricultores e com a destinação correta dos recursos.