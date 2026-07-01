Tenente Portela entrega insumos a 74 produtores pelo Programa de Recuperação de Pastagens

A Administração Municipal de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou nesta terça-feira (30), no Centro Cultural, a assinatura dos contratos e a entrega das autorizações para retirada dos insumos aos produtores contemplados pelo Programa de Recuperação de Pastagens.





A iniciativa beneficia 74 produtores de leite do município, que receberão seis sacas de adubo cada. O programa é viabilizado com recursos da Consulta Popular 2018/2019, totalizando R$ 70 mil em investimentos, sendo R$ 35 mil do Governo do Estado e R$ 35 mil de contrapartida do município.

Com a formalização dos contratos, os produtores poderão retirar os insumos junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O programa tem como objetivo recuperar as áreas de pastagem, melhorar a produtividade das propriedades e fortalecer a cadeia leiteira no município.





A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Claudenir Scherer, do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos, representantes da Emater, de entidades parceiras e dos produtores contemplados.



















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