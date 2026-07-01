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Inglaterra e Congo; Bélgica e Senegal; EUA e Bósnia jogam nesta quarta

Confrontos definirão mais três classificados às oitavas de final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 07h35

Três confrontos definirão as três seleções que garantirão, nesta quarta-feira (1º), vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2026. A primeira partida será entre Inglaterra e RD do Congo. As equipes se enfrentam em Atlanta, às 13h.

Mais tarde, às 17h, é a vez de Bélgica e Senegal entrarem em campo, em Seattle, para ver quem avançará à etapa seguinte.

A última partida do dia será entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, em São Francisco, às 21h.

Os vencedores avançam às oitavas de final, enquanto os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Jogos desta quarta-feira, 1º de julho

- 13h – Inglaterra x RD do Congo (Atlanta)

- 17h – Bélgica x Senegal (Seattle)

- 21h – EUA x Bósnia e Herzegovina (São Francisco)

Inglaterra x RD do Congo

A Inglaterra busca, na partida de hoje diante da RD do Congo, confirmar seu favoritismo após ter conquistado a primeira colocação em sua chave na fase de grupos.

A campeã da Copa de 1966 terá, à sua frente, a RD do Congo, uma das seleções classificadas entre os melhores terceiros colocados do torneio. Q uem avançar, na partida de hoje, enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre México e Equador.

Para a partida de hoje, a expectativa é que a Inglaterra tente controlar o jogo por meio do posse de bola. Com um meio de campo bem postado, bons passes e atacantes eficientes, o time inglês costuma pressionar os adversários para recuperar rapidamente a bola.

A RD do Congo chega ao mata-mata com algumas características que podem dificultar esse modelo de jogo inglês. A equipe africana tende a atuar em bloco mais compacto, reduzindo espaços entre as linhas e apostando na velocidade dos contra-ataques.

A intensidade física de seus jogadores e a capacidade de aceleração nos corredores podem representar risco à Inglaterra, caso a equipe inglesa exagere na pressão no campo adversário.

Com isso, o confronto tende a ficar centrado na capacidade tática da Inglaterra para desmontar uma defesa fechada, sem se expor excessivamente aos contra-ataques.

Bélgica x Senegal

Com dois empates e uma vitória na fase de grupos, a Bélgica, líder de sua chave na fase de grupos, tem a seu favor a experiência de jogadores que fizeram boas campanhas nas últimas Copas do Mundo.

Na partida de hoje, ela encara o Senegal, uma das equipes que se classificaram entre os melhores terceiros colocados na fase de grupos. Quem sair vitorioso avança às oitavas de final – e terá, como adversário o vencedor do confronto entre EUA ou Bósnia e Herzegovina.

Do ponto de vista tático, a Bélgica combina qualidade técnica, boa ocupação dos espaços e capacidade de criação entre as linhas. Tende a buscar o controle do jogo com maior posse de bola e movimentação no ataque.

Senegal costuma apresentar forte organização defensiva e intensidade nos duelos individuais. Utiliza também velocidade para ocupar espaços deixados pelos adversários.

Enquanto a Bélgica tende a buscar construir e atacar de forma paciente, o Senegal deve buscar reduzir espaços e transformar os erros do adversário em ataques rápidos.

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Com a vantagem de jogar em casa, os EUA buscam, no apoio de sua torcida, forças para superar a Bósnia e Herzegovina, que avançou para a segunda fase graças à campanha que a colocou entre as melhores terceiras colocadas da competição.

Quem vencer o confronto enfrentará o vencedor da partida entre Bélgica e Senegal.

Com uma equipe de forte intensidade física, os EUA costumam pressionar os adversários para, na sequência, buscar transições ofensivas com velocidade. Já a Bósnia e Herzegovina costuma jogar com organização tática, valorizando a posse de bola.

O meio de campo da equipe balcânica tende a evitar jogadas verticais muito longas. A qualidade no passe de seus jogadores faz com que a equipe busque trabalhar jogadas de triangulação e os lançamentos costumam ser de média distância.

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