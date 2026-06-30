Grupo suspeito de contrabando de agrotóxicos é alvo de investigação da Polícia Federal no RS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), uma operação que cumpriu oito mandados de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na entrada e comercialização de agrotóxicos proibidos no Brasil.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Boa Vista das Missões, Jaboticaba, Palmeira das Missões e em Santa Helena (PR). Também foi determinado o bloqueio de até R$ 12 milhões em contas dos investigados, sequestro de bens e aplicação de nove medidas cautelares diversas da prisão.





Conforme a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado a partir da prisão em flagrante de dois integrantes do grupo, em 2022, na cidade gaúcha de Jaguarão, fronteira com o Uruguai, durante ação da Brigada Militar. À época, foram apreendidos aparelhos de comunicação, facas, armas de fogo e uma carga de agrotóxicos proibidos no país.





A análise dos celulares apreendidos indicou a existência de uma organização criminosa voltada ao contrabando de agrotóxicos pelas fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai. A investigação também apontou que o grupo continuou atuando mesmo após as prisões.

Entre os produtos contrabandeados está o Paraquat, herbicida de alta toxicidade proibido no Brasil pela Anvisa devido aos riscos à saúde.





Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que vierem a ser identificados no curso das apurações.