Inscrições para Prova Nacional Docente estão abertas até 3 de julho

Estão abertas, até 3 de julho, as inscrições para a edição 2026 da Prova Nacional Docente (PND), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) voltada à valorização e ao fortalecimento da carreira docente no Brasil. O exame integra o Programa Mais Professores para o Brasil e poderá ser utilizado por Estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para o magistério.

No Rio Grande do Sul, a Prova Nacional Docente já integra os critérios utilizados pelo Estado na contratação temporária de professores da Rede Estadual. Conforme estabelecido pela Portaria Seduc nº 577, de 25 de junho de 2025, e pelo Edital nº 02/2025, publicado em 18 de novembro de 2025, o boletim de resultados da PND, emitido pelo Inep, passou a ser considerado nos processos seletivos realizados pela Secretaria da Educação (Seduc). A nota da prova é utilizada como critério classificatório no processo seletivo.

Podem participar estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e professores já formados que tenham interesse em utilizar a nota em futuras seleções para a educação básica pública. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema PND .

A aplicação da PND está prevista para 20 de setembro. O exame será composto por uma parte de formação geral, incluindo questões objetivas e discursiva relacionadas à formação docente, além de um componente específico voltado à área de atuação de cada participante.

Sobre a prova

A PND é composta por duas etapas de avaliação: a Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva; e o Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante. Ao todo, a avaliação contempla 21 áreas de licenciatura.

O valor da taxa de inscrição é R$ 85. Os candidatos que tiveram direito à isenção devem confirmar a inscrição normalmente dentro do prazo estabelecido. Já os participantes que não obtiveram isenção poderão participar da prova mediante o pagamento da taxa.

Cronograma

Inscrições : até 3 de julho

: até 3 de julho Pagamento da taxa de inscrição : até 8 de julho

: até 8 de julho Aplicação da prova : 20 de setembro

: 20 de setembro Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

Demais informações sobre o cronograma e procedimentos para participação estão disponíveis no sistema oficial do exame .