Terça, 30 de Junho de 2026
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para Prova Nacional Docente estão abertas até 3 de julho

Estão abertas, até 3 de julho, as inscrições para a edição 2026 da Prova Nacional Docente (PND), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e do In...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/06/2026 às 12h20
Inscrições para Prova Nacional Docente estão abertas até 3 de julho
-

Estão abertas, até 3 de julho, as inscrições para a edição 2026 da Prova Nacional Docente (PND), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) voltada à valorização e ao fortalecimento da carreira docente no Brasil. O exame integra o Programa Mais Professores para o Brasil e poderá ser utilizado por Estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para o magistério.

No Rio Grande do Sul, a Prova Nacional Docente já integra os critérios utilizados pelo Estado na contratação temporária de professores da Rede Estadual. Conforme estabelecido pela Portaria Seduc nº 577, de 25 de junho de 2025, e pelo Edital nº 02/2025, publicado em 18 de novembro de 2025, o boletim de resultados da PND, emitido pelo Inep, passou a ser considerado nos processos seletivos realizados pela Secretaria da Educação (Seduc). A nota da prova é utilizada como critério classificatório no processo seletivo.

Podem participar estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e professores já formados que tenham interesse em utilizar a nota em futuras seleções para a educação básica pública. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema PND .

A aplicação da PND está prevista para 20 de setembro. O exame será composto por uma parte de formação geral, incluindo questões objetivas e discursiva relacionadas à formação docente, além de um componente específico voltado à área de atuação de cada participante.

Sobre a prova

A PND é composta por duas etapas de avaliação: a Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva; e o Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante. Ao todo, a avaliação contempla 21 áreas de licenciatura.

O valor da taxa de inscrição é R$ 85. Os candidatos que tiveram direito à isenção devem confirmar a inscrição normalmente dentro do prazo estabelecido. Já os participantes que não obtiveram isenção poderão participar da prova mediante o pagamento da taxa.

Cronograma

  • Inscrições: até 3 de julho
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 8 de julho
  • Aplicação da prova: 20 de setembro
  • Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

Demais informações sobre o cronograma e procedimentos para participação estão disponíveis no sistema oficial do exame .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 21 horas

Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus

Tecnologias para defesa e preservação estão entre os objetivos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

MEC Livros oferece mais 7,8 mil obras em inglês e espanhol

Novo acervo tem literatura clássica e sucessos contemporâneos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PND 2026: professores podem se inscrever até sexta-feira (3)

Podem participar professores e formandos em cursos de licenciatura

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Pé-de-Meia 2026: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda

R$ 200 serão pagos até 6 de julho, conforme nascimento do estudante

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Inscrição para residência médica estão abertas até hoje

Candidatos devem pagar taxa até 6 de julho

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
0.54 km/h Vento
96% Umidade
100% (15.42mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
16°
Sexta
14°
Sábado
20° 11°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Prisão Há 2 minutos

Brigada Militar de Três Passos e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (30).
Tecnologia Há 10 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA
Economia Há 10 minutos

Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
Senado Federal Há 10 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares
Geral Há 10 minutos

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 319,375,92 -3,20%
Ibovespa
172,237,73 pts -0.56%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7052 (29/06/26)
09
55
63
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3722 (29/06/26)
02
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
17
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias