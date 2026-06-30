Governo do Rio Grande do Sul impulsiona movimento do Cluster da Moda e fortalece cadeia produtiva gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), consolida a estratégia de fortalecimento do Cluster da Moda RS com a participação nas duas maiores feiras do setor realizadas no Rio Grande do Sul: o Salão de Inovação do Couro e do Calçado (Sicc), em Novo Hamburgo, e a Feira Nacional da Indústria da Moda (Fenim Fashion), em Gramado. As duas iniciativas recebem aporte de R$ 85 mil cada, totalizando R$ 170 mil em investimentos do Estado.
O Cluster da Moda RS é um movimento apoiado pela Sedec que integra indústria, academia, sindicatos patronais, associações comerciais e o poder público em uma agenda conjunta para fortalecer e ampliar o reconhecimento da moda gaúcha.
A iniciativa reúne os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, joias e semijoias, formando uma das cadeias produtivas mais relevantes e exportadoras do país. O objetivo é aproximar os diferentes atores do setor, estimular a inovação, ampliar a competitividade e consolidar a origem gaúcha como referência em qualidade, design e valor agregado.
Novas oportunidades de negócios e projeção
Em fase inicial de implementação, o Cluster da Moda RS estrutura uma estratégia de cooperação para transformar a diversidade e a capacidade produtiva do Estado em novas oportunidades de negócios, desenvolvimento econômico e projeção nacional e internacional.
A abertura da Sicc, que ocorreu na segunda-feira (29/6), em Novo Hamburgo, marcou mais uma etapa da consolidação deste movimento. Na terça-feira (30/6), terá continuidade com o início da Fenim Fashion, em Gramado. Os dois eventos foram escolhidos pela Sedec como plataformas para fortalecer o setor, ampliar a integração entre empresas, universidades, entidades representativas e poder público, além de estimular inovação, geração de negócios e competitividade.
“O Rio Grande do Sul reúne tradição, conhecimento, capacidade produtiva e inovação. O Cluster da Moda conecta esses ativos em uma estratégia conjunta entre governo, empresas, universidades e entidades, fortalecendo um dos setores mais importantes da economia gaúcha”, afirmou o diretor-geral da Sedec, Roger Pozzi, que está à frente da iniciativa.
Cadeia da moda é um dos motores da economia gaúcha
Um levantamento da Divisão de Inteligência da Sedec demonstra a força econômica do setor. Atualmente, a cadeia da moda reúne 6.023 estabelecimentos, gera 116,7 mil empregos diretos, movimenta R$ 8,46 bilhões em base industrial e responde por aproximadamente R$ 862,7 milhões em arrecadação de ICMS, o equivalente a 1,6% da arrecadação estadual.
O Rio Grande do Sul também ocupa a liderança nacional na cadeia de couro e calçados, concentrando 28,8% dos estabelecimentos e 26,45% dos empregos do segmento no Brasil.
Cadeia da moda em números
Ao todo, os dois eventos somam dez painéis sobre a moda a partir de diferentes perspectivas.
Segunda-feira (29/6)
Quarta-feira (1/7)
Terça-feira (30/6)
Texto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Edição: Secom