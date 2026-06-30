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Governo do Rio Grande do Sul impulsiona movimento do Cluster da Moda e fortalece cadeia produtiva gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), consolida a estratégia de fortalecimento do Cluster da Moda RS co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/06/2026 às 12h20
Governo do Rio Grande do Sul impulsiona movimento do Cluster da Moda e fortalece cadeia produtiva gaúcha
Iniciativa reúne os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, joias e semijoias -Foto: Divulgação Sedec

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), consolida a estratégia de fortalecimento do Cluster da Moda RS com a participação nas duas maiores feiras do setor realizadas no Rio Grande do Sul: o Salão de Inovação do Couro e do Calçado (Sicc), em Novo Hamburgo, e a Feira Nacional da Indústria da Moda (Fenim Fashion), em Gramado. As duas iniciativas recebem aporte de R$ 85 mil cada, totalizando R$ 170 mil em investimentos do Estado.

O Cluster da Moda RS é um movimento apoiado pela Sedec que integra indústria, academia, sindicatos patronais, associações comerciais e o poder público em uma agenda conjunta para fortalecer e ampliar o reconhecimento da moda gaúcha.

A iniciativa reúne os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, joias e semijoias, formando uma das cadeias produtivas mais relevantes e exportadoras do país. O objetivo é aproximar os diferentes atores do setor, estimular a inovação, ampliar a competitividade e consolidar a origem gaúcha como referência em qualidade, design e valor agregado.

Novas oportunidades de negócios e projeção

Em fase inicial de implementação, o Cluster da Moda RS estrutura uma estratégia de cooperação para transformar a diversidade e a capacidade produtiva do Estado em novas oportunidades de negócios, desenvolvimento econômico e projeção nacional e internacional.

A abertura da Sicc, que ocorreu na segunda-feira (29/6), em Novo Hamburgo, marcou mais uma etapa da consolidação deste movimento. Na terça-feira (30/6), terá continuidade com o início da Fenim Fashion, em Gramado. Os dois eventos foram escolhidos pela Sedec como plataformas para fortalecer o setor, ampliar a integração entre empresas, universidades, entidades representativas e poder público, além de estimular inovação, geração de negócios e competitividade.

“O Rio Grande do Sul reúne tradição, conhecimento, capacidade produtiva e inovação. O Cluster da Moda conecta esses ativos em uma estratégia conjunta entre governo, empresas, universidades e entidades, fortalecendo um dos setores mais importantes da economia gaúcha”, afirmou o diretor-geral da Sedec, Roger Pozzi, que está à frente da iniciativa.

Cadeia da moda é um dos motores da economia gaúcha

Um levantamento da Divisão de Inteligência da Sedec demonstra a força econômica do setor. Atualmente, a cadeia da moda reúne 6.023 estabelecimentos, gera 116,7 mil empregos diretos, movimenta R$ 8,46 bilhões em base industrial e responde por aproximadamente R$ 862,7 milhões em arrecadação de ICMS, o equivalente a 1,6% da arrecadação estadual.

O Rio Grande do Sul também ocupa a liderança nacional na cadeia de couro e calçados, concentrando 28,8% dos estabelecimentos e 26,45% dos empregos do segmento no Brasil.

Cadeia da moda em números

  • 116,7 mil empregos diretos;
  • 6.023 estabelecimentos;
  • R$ 8,46 bilhões de base industrial;
  • R$ 862,7 milhões em arrecadação de ICMS;
  • 1º lugar nacional em couro e calçados.

Programação do Cluster da Moda RS

Ao todo, os dois eventos somam dez painéis sobre a moda a partir de diferentes perspectivas.

Sicc

Segunda-feira (29/6)

  • 13h15 às 14h
    Loja física: Terapia de Varejo
    Palestrante: Joy Alano.

Quarta-feira (1/7)

  • 10h45 às 11h15 – Além da estética: como as cores influenciam valor, desejo e decisão de compra – Gabriela Henemann.
  • 11h30 às 12h15 – Tendência não paga boleto: como filtrar a moda para o estilo do seu cliente – Julhaura.
  • 13h às 13h45 – Além do algoritmo! Marketing digital como estratégia de vendas – Marcus Tonin.
  • 14h às 15h – Painel da moda gaúcha – identidade, cultura e futuro, com mediação de Bia Job e participação de Lu Bulcão, Heloísa Herve, Rafa Moreira e Mari Castro.
  • 15h15 às 15h45 – A inteligência pode ser artificial, o marketing da sua empresa não – Émerson Reis.

Fenim

Terça-feira (30/6)

  • 11h-12h- Abertura oficial
  • 13h-14h
    Painel da moda gaúcha – identidade, cultura e futuro
    Mediadora: Bia Job (Publicitária especialista em Moda, Consumo e Comunicação)
    Painelistas: Lu Bulcão (CEO and Founder Dona Rufina), Heloísa Herve (moda autoral), Rafa Moreira (comunicação e audiovisual da moda) e Mari Castro (academia e moda autoral)
  • 14h30- 15h30
    Painel de mercado – visões da indústria e do varejo
    Mediadora: Tatiana Zago (Sebrae RS)
    Painelistas: Ana Paula Breyer Roldo (Valentina Calçados, indústria) e Eduardo Isaia (Casas Eny, varejista)
  • 15h45-16h30
    Palestra – Moda em transformação: tendências, tecnologia, consumo e os movimentos que estão redefinindo o mercado
    Palestrante: Patrícia Souza (Diretora da Fashion Ideas)

Texto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Edição: Secom

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