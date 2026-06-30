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Diferenças de funcionamento de amortecedor com mola interna

A Nakata descreve o amortecedor com mola interna como solução que combina mola suplementar integrada ao sistema hidráulico, proporcionando maior co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 12h21
Diferenças de funcionamento de amortecedor com mola interna
Divulgação/Nakata

Referência em componentes para suspensão, direção e freios, a Nakata aborda o funcionamento da linha de amortecedores com mola interna, solução projetada para proporcionar mais controle de carroceria, conforto e durabilidade ao sistema de suspensão. A tecnologia atende às demandas dos veículos modernos, que operam com maior carga, em condições mais severas, e exigem componentes mais eficientes para manter a segurança e o desempenho.

Nos veículos atuais, especialmente automóveis de passeio, SUVs, picapes e utilitários leves, o conjunto de suspensão normalmente combina mola helicoidal, amortecedor e barra estabilizadora para garantir estabilidade. A mola é responsável por sustentar o peso do veículo e absorver impactos de buracos e irregularidades, enquanto o amortecedor controla a velocidade desses movimentos, evitando oscilações contínuas. Já a barra estabilizadora atua principalmente nas curvas, reduzindo a diferença de altura entre as rodas do mesmo eixo e, consequentemente, a inclinação lateral da carroceria.

O amortecedor com mola interna Nakata conta com uma mola suplementar integrada ao corpo do componente, que atua simultaneamente com o sistema hidráulico. Dessa forma, contribui para o controle da carroceria em situações dinâmicas, especialmente em curvas, quando ocorre o chamado "rolling", caracterizado pela inclinação lateral excessiva.

"Quando o ‘rolling’ é muito acentuado, a barra estabilizadora precisa trabalhar mais para manter o veículo plano, aumentando o esforço sobre buchas, bieletas e pontos de fixação", explica Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.

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