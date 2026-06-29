Chuva causa estragos no interior e na cidade de Três Passos

A intensa chuva registrada na região durante a madrugada deste domingo (28) também causou diversos prejuízos aos moradores da área urbana e das comunidades do interior de Três Passos. Conforme levantamento da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 5), o fenômeno ocorreu por volta das 3h da manhã, quando foram registrados aproximadamente 210 milímetros de precipitação em poucas horas.

Nas localidades rurais, a força da água provocou interrupções no tráfego em vários trechos, devido ao arraste de materiais, acúmulo de sedimentos e transbordamento de bueiros. Também foram registradas quedas de árvores, pontes encobertas pela água e danos estruturais em acessos e cabeceiras, cuja extensão ainda está sendo contabilizada.

A atividade agrícola foi uma das mais atingidas. O excesso de chuva causou processos erosivos e perda de solo fértil, afetando plantações de trigo, canola e áreas destinadas à alimentação animal durante o inverno.

Na zona urbana, diversos imóveis sofreram com a entrada de água, gerando transtornos para os moradores. Outro impacto relevante ocorreu na reconstrução da Ponte Navegantes, que havia sido destruída por um evento climático anterior. O local da obra ficou inundado, deixando máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos totalmente cobertos pela água.

O fornecimento de água também sofreu interrupções em algumas comunidades do interior após avarias na rede de distribuição, prejudicando o atendimento aos moradores dessas regiões.

Mobilização para minimizar os danos

Diante da situação, a Prefeitura colocou equipes em ação por meio do Parque de Máquinas e das secretarias municipais envolvidas. Caminhões realizaram a retirada da água acumulada, enquanto máquinas pesadas atuaram na recuperação de estradas, limpeza de valetas e remoção de obstáculos.

A área de Assistência Social também prestou apoio a uma moradora que vive em um local considerado de risco. Segundo informações do relatório, ela já havia sido orientada anteriormente a deixar a residência e inclusive recebeu uma moradia em área segura, mas acabou retornando ao imóvel. Como medida emergencial, foi oferecido acolhimento provisório em uma entidade assistencial.

Apesar dos prejuízos materiais registrados em diferentes pontos do município, não houve vítimas, desalojados, desabrigados ou mortes. O documento ainda ressalta que os danos atingiram praticamente toda a extensão da área rural de Três Passos.

A ocorrência foi inserida no sistema SEGIRD, porém, até o momento, não houve reconhecimento oficial de situação de emergência nem encaminhamento de registro ao sistema federal S2ID.

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