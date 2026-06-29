Objeto explosivo é encontrado em depósito após invasão em Cruz Alta

Durante o atendimento, o local foi isolado. (Foto: Divulgação / Fábio Marangon)

Um dispositivo explosivo foi localizado na manhã de sábado (27) dentro de um galpão situado no bairro Ludke, em Cruz Alta, na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Conforme informações da Brigada Militar, a ocorrência teve início por volta das 9h30, quando o proprietário do imóvel acionou a polícia após constatar sinais de arrombamento no local.

Durante a vistoria realizada pelos policiais, foi encontrado um objeto com características de artefato bélico. Segundo relato do dono do estabelecimento, existe a suspeita de que o material tenha sido abandonado pelos indivíduos responsáveis pela invasão.

De acordo com a avaliação preliminar da Brigada Militar, o item pode se tratar de uma antiga granada ou componente de morteiro, equipamento considerado de uso restrito das Forças Armadas.

Por medida de segurança, toda a área foi isolada e os protocolos preventivos foram imediatamente colocados em prática. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para recolher o artefato.

Após a remoção, o material será encaminhado para um local adequado, onde passará pelos procedimentos técnicos necessários, incluindo a detonação controlada, caso seja confirmada sua periculosidade.

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