Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Objeto explosivo é encontrado em depósito após invasão em Cruz Alta

Material suspeito, identificado como possível munição de uso militar, mobilizou equipes especializadas para remoção segura.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
29/06/2026 às 10h11
Objeto explosivo é encontrado em depósito após invasão em Cruz Alta
Durante o atendimento, o local foi isolado. (Foto: Divulgação / Fábio Marangon)

Um dispositivo explosivo foi localizado na manhã de sábado (27) dentro de um galpão situado no bairro Ludke, em Cruz Alta, na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Conforme informações da Brigada Militar, a ocorrência teve início por volta das 9h30, quando o proprietário do imóvel acionou a polícia após constatar sinais de arrombamento no local.

Durante a vistoria realizada pelos policiais, foi encontrado um objeto com características de artefato bélico. Segundo relato do dono do estabelecimento, existe a suspeita de que o material tenha sido abandonado pelos indivíduos responsáveis pela invasão.

De acordo com a avaliação preliminar da Brigada Militar, o item pode se tratar de uma antiga granada ou componente de morteiro, equipamento considerado de uso restrito das Forças Armadas.

Por medida de segurança, toda a área foi isolada e os protocolos preventivos foram imediatamente colocados em prática. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para recolher o artefato.

Após a remoção, o material será encaminhado para um local adequado, onde passará pelos procedimentos técnicos necessários, incluindo a detonação controlada, caso seja confirmada sua periculosidade.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Internauta / Reprodução / MB Noticias)
Temporal Severo Há 13 horas

Chuva causa estragos no interior e na cidade de Três Passos

Grande volume de precipitação danifica estradas, afeta lavouras, interrompe obras e compromete o abastecimento de água em comunidades rurais.

 (Foto: Divulgação)
Travessia Há 15 horas

Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga é normalizada

Serviço foi retomado às 7h desta segunda-feira após avaliações das condições do Rio Uruguai e volta a operar normalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarin

 (Foto: Divulgação)
Infraestrutura Há 15 horas

Ponte sobre o Rio Guarita passa por vistoria após choque de balsa na RST-472

Estrutura recebeu vistoria preliminar na noite de domingo e é reavaliada por equipe técnica do DAER nesta segunda-feira; trânsito segue liberado na RST-472

 Objetivo era aprimorar o conhecimento técnico dos agricultores (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)
Capacitação Há 2 dias

Curso orienta produtores sobre o uso correto de herbicidas hormonais em Derrubadas

Treinamento foi conduzido pelo extensionista da Emater-Ascar, Luciano Juris

 Administração Municipal informou que os recursos serão aplicados em melhorias na infraestrutura do Centro Comunitário (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)
FUNEPI Há 2 dias

Barra do Guarita receberá recurso do Fundo Estadual da Pessoa Idosa

Município foi contemplado com R$ 90.661,61

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias