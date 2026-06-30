Gurias do Yucumã Flamengo goleiam por 8 a 0 e Valentina entra para a história do futebol gaúcho

As Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, conquistaram uma vitória histórica ao golearem o Aimoré, de São Leopoldo, por 8 a 0, em partida disputada no Estádio Monumental Cristo Rei, em São Leopoldo.

O grande destaque da partida foi a atacante Valentina, autora de sete dos oito gols da equipe portelense. O outro gol foi marcado por Lorena, após assistência da própria Valentina.

Com a atuação, Valentina escreveu seu nome na história do futebol feminino gaúcho ao se tornar a atleta com o maior número de gols marcados em uma única partida no Rio Grande do Sul. O recorde anterior pertencia à jogadora Clarinha, que havia anotado seis gols na vitória do Grêmio por 21 a 0 justamente sobre as Gurias do Yucumã Flamengo, em Porto Alegre, no ano passado.