Ponte sobre o Rio Guarita passa por vistoria após choque de balsa na RST-472

A ponte sobre o Rio Guarita, na RST-472, entre Tenente Portela e Palmitinho, passa por uma avaliação técnica nesta segunda-feira (29), após uma balsa que estava à deriva atingir um dos pilares da estrutura durante as fortes chuvas registradas na região.

Ainda na noite de domingo (28), foi realizada uma vistoria preliminar no local com a participação da 5ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC), da Polícia Rodoviária Estadual, dos Bombeiros Voluntários e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). Na ocasião, o Departamento de Engenharia da Capatazia do DAER, de Palmeira das Missões, foi comunicado sobre o ocorrido.

Na manhã desta segunda-feira, técnicos do DAER realizam uma nova inspeção presencial para verificar se houve danos estruturais provocados pelo impacto da embarcação.

Apesar do incidente, o trânsito permanece liberado e segue normalmente na RST-472.

A equipe de jornalismo da Rádio Província acompanha a situação e realiza uma cobertura especial dos reflexos das fortes chuvas que atingiram a região, trazendo atualizações sobre as condições das rodovias, pontes e demais impactos registrados nos municípios da Região Celeiro.







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