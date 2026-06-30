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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/06/2026 às 08h16
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 3.025 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 23 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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