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Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga é normalizada

Serviço foi retomado às 7h desta segunda-feira após avaliações das condições do Rio Uruguai e volta a operar normalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarin

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
29/06/2026 às 08h28
Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga é normalizada
(Foto: Divulgação)

A travessia de balsa entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) voltou a operar normalmente na manhã desta segunda-feira (29). O serviço havia permanecido suspenso durante toda a noite de domingo e a madrugada devido à situação envolvendo uma balsa que ficou à deriva no Rio Guarita e também em razão da elevação do nível das águas.

Mesmo após o resgate da embarcação, a travessia permaneceu interrompida por medida de segurança, até que fossem realizadas novas avaliações das condições do rio.

A primeira travessia desta segunda-feira ocorreu às 7h. Após a análise do cenário, o serviço foi liberado e segue funcionando normalmente entre os dois estados.

A equipe de jornalismo da Rádio Província acompanha a situação e trará novas informações ao longo do dia sobre as condições das travessias e os reflexos das chuvas na região.


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