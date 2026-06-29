Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga é normalizada

A travessia de balsa entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) voltou a operar normalmente na manhã desta segunda-feira (29). O serviço havia permanecido suspenso durante toda a noite de domingo e a madrugada devido à situação envolvendo uma balsa que ficou à deriva no Rio Guarita e também em razão da elevação do nível das águas.

Mesmo após o resgate da embarcação, a travessia permaneceu interrompida por medida de segurança, até que fossem realizadas novas avaliações das condições do rio.

A primeira travessia desta segunda-feira ocorreu às 7h. Após a análise do cenário, o serviço foi liberado e segue funcionando normalmente entre os dois estados.

A equipe de jornalismo da Rádio Província acompanha a situação e trará novas informações ao longo do dia sobre as condições das travessias e os reflexos das chuvas na região.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.