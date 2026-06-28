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Curso orienta produtores sobre o uso correto de herbicidas hormonais em Derrubadas

Treinamento foi conduzido pelo extensionista da Emater-Ascar, Luciano Juris

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM Derrubadas
28/06/2026 às 10h11
Curso orienta produtores sobre o uso correto de herbicidas hormonais em Derrubadas
Objetivo era aprimorar o conhecimento técnico dos agricultores (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

Produtores rurais de Derrubadas participaram, nos dias 23 e 24 de junho, do Curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Defensivos, com foco no manejo adequado e na utilização correta de herbicidas hormonais, como o 2,4-D. A capacitação teve como objetivo aprimorar o conhecimento técnico dos agricultores, promovendo maior eficiência nas aplicações, redução dos riscos de deriva e preservação ambiental.

O treinamento foi conduzido pelo extensionista da Emater-Ascar, Luciano Juris, de Tenente Portela, e reuniu atividades teóricas e práticas, permitindo aos participantes aprofundar conhecimentos sobre tecnologias de aplicação, regulagem de equipamentos, condições climáticas adequadas e medidas preventivas para garantir segurança e melhores resultados no campo.

A iniciativa buscou fortalecer a adoção de práticas responsáveis na agricultura, contribuindo para a proteção das lavouras, dos recursos naturais e das propriedades vizinhas. O extensionista da Emater-Ascar em Derrubadas, Carlos Rogério Kirst, destacou que a qualificação contínua dos produtores é fundamental para assegurar a sustentabilidade da atividade agrícola e ampliar o uso correto das tecnologias disponíveis no meio rural.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Vendruscolo, ressaltou a importância da parceria entre o Município e a Emater-Ascar para levar conhecimento técnico aos agricultores, fortalecendo a produção rural e incentivando práticas cada vez mais eficientes e responsáveis.

A capacitação foi promovida pela Emater-Ascar, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, fortalecendo o trabalho conjunto em favor do desenvolvimento do setor agrícola e da valorização dos produtores de Derrubadas.

 

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