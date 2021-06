Idosos morrem em colisão na BR 472 em Três de Maio

De acordo com o site Paulo Marques Notícias, o acidente de trânsito aconteceu por volta das 16h30min da terça-feira (08/06), nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Três de Maio.

O Fiat Uno emplacado em São Martinho/RS, ocupado pelo casal de idosos, seguia pela BR 472 no sentido Três de Maio – Boa Vista do Buricá quando houve a colisão frontal contra a Nissan Frontier, com placas de Santa Rosa/RS.

Conforme o portal, os idosos morreram no local. Já o motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, de Três de Maio. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

A Brigada Militar (BM) controlou o trânsito no local do fato até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

