BM de Três Passos apreende menores de idade com porções de crack

Além dos entorpecentes, foram apreendidas uma balança de precisão, um telefone celular e dinheiro (Foto: Divulgação | 7º BPM)

A Força Tática do 7º BPM, no âmbito da Operação Cerco Fechado, abordou dois indivíduos e localizou porções de crack de diferentes tamanhos – que totalizaram aproximadamente 95 gramas. Além dos entorpecentes, foram apreendidas uma balança de precisão, um telefone celular e dinheiro.

Os dois menores de idade foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil e, após, entregues ao Conselho Tutelar de Três Passos.

A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (19/6).

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