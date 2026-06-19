Polícia Civil cumpre mandados em Santo Augusto e Ijuí contra crime de extorsão

Uma ofensiva coordenada pela Polícia Civil, sob a condução do delegado Bruno Chaves, levou ao cumprimento de quatro ordens judiciais de busca e apreensão relacionadas a um caso de extorsão registrado nesta semana em Santo Augusto.

Durante a operação, dois investigados foram detidos no bairro Santa Fé, em Santo Augusto. A terceira prisão ocorreu no município de Ijuí, com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

No decorrer das buscas realizadas em um dos endereços alvo, os agentes encontraram munições de calibre .556, destinadas a armamento de uso restrito. Diante da situação, o morador foi preso em flagrante e responderá por posse irregular de munição restrita.

Após os procedimentos legais, os três detidos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Entre os suspeitos presos, um possui extensa ficha criminal, com registros envolvendo homicídio qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores e furto qualificado.

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