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Ex-diretor da penitenciária de Ijuí é preso em Torres/RS

Captura foi realizada pela Brigada Militar para execução de sentença definitiva relacionada a crimes previstos nas leis de armas e drogas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
19/06/2026 às 13h47
Ex-diretor da penitenciária de Ijuí é preso em Torres/RS
(Foto: Polícia Penal)

O antigo responsável pela Penitenciária Modulada de Ijuí foi preso na quinta-feira (18), no município de Torres, durante uma ação da Brigada Militar para cumprimento de uma ordem judicial definitiva emitida pela Justiça gaúcha. Como a sentença já transitou em julgado, não há mais possibilidade de apresentação de recursos.

A condenação está relacionada a infrações previstas na legislação que trata do controle de armas de fogo e do combate ao tráfico de drogas. As apurações, iniciadas em 2021, apontaram o ingresso de aproximadamente oito quilos de maconha no interior da casa prisional de Ijuí.

Com a decisão judicial já consolidada, o ex-diretor deverá cumprir pena de oito anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

 

 

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