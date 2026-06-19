Ex-diretor da penitenciária de Ijuí é preso em Torres/RS

O antigo responsável pela Penitenciária Modulada de Ijuí foi preso na quinta-feira (18), no município de Torres, durante uma ação da Brigada Militar para cumprimento de uma ordem judicial definitiva emitida pela Justiça gaúcha. Como a sentença já transitou em julgado, não há mais possibilidade de apresentação de recursos.

A condenação está relacionada a infrações previstas na legislação que trata do controle de armas de fogo e do combate ao tráfico de drogas. As apurações, iniciadas em 2021, apontaram o ingresso de aproximadamente oito quilos de maconha no interior da casa prisional de Ijuí.

Com a decisão judicial já consolidada, o ex-diretor deverá cumprir pena de oito anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp