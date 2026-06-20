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Filho da Prefeita de Novo Barreiro é a vitima fatal do acidente em Palmeira das Missões

A ocorrência foi registrada no quilômetro 7 da rodovia e resultou na morte do motorista Eduardo Rodrigues Presotto

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Palmeira
20/06/2026 às 13h40
Filho da Prefeita de Novo Barreiro é a vitima fatal do acidente em Palmeira das Missões
(Foto: Divulgação Rádio Palmeira)

O início da manhã deste sábado (20) foi marcado por um grave acidente de trânsito na ERS-569, em Palmeira das Missões. A ocorrência foi registrada no quilômetro 7 da rodovia e resultou na morte do motorista Eduardo Rodrigues Presotto, de 20 anos, filho da prefeita de Novo Barreiro, Márcia Rodrigues.

Segundo informações apuradas no local, Eduardo conduzia sozinho um automóvel Volkswagen Polo, de cor preta e placas JAV2E11, quando saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Palmeira das Missões, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atenderam a ocorrência, realizando os procedimentos necessários e o isolamento da área.

As circunstâncias que levaram à saída de pista ainda são desconhecidas. Conforme informações levantadas pelas equipes que atenderam o acidente, não houve testemunhas que pudessem relatar a dinâmica do sinistro, que deverá ser esclarecida por meio de investigação.

O veículo sofreu danos de grande monta em razão do impacto contra as árvores. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.



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