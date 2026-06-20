Filho da Prefeita de Novo Barreiro é a vitima fatal do acidente em Palmeira das Missões

O início da manhã deste sábado (20) foi marcado por um grave acidente de trânsito na ERS-569, em Palmeira das Missões. A ocorrência foi registrada no quilômetro 7 da rodovia e resultou na morte do motorista Eduardo Rodrigues Presotto, de 20 anos, filho da prefeita de Novo Barreiro, Márcia Rodrigues.

Segundo informações apuradas no local, Eduardo conduzia sozinho um automóvel Volkswagen Polo, de cor preta e placas JAV2E11, quando saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.