Suspeito de golpe do bilhete premiado é preso após perseguição em Cruz Alta

Um homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar na manhã desta quinta-feira (18), em Cruz Alta, suspeito de participar de uma tentativa de estelionato conhecida como “golpe do bilhete premiado”. A ocorrência foi registrada na área central da cidade, nas proximidades do INSS.

De acordo com o registro policial, a Brigada Militar recebeu informações de que três pessoas — dois homens e uma mulher — estariam tentando aplicar o golpe em moradores da cidade. Com base nas características repassadas às equipes, os policiais localizaram um veículo Hb20 utilizado pelos suspeitos e iniciaram as diligências.





No momento da abordagem, o trio teria tentado aplicar o golpe em uma mulher idosa. Ao perceber a aproximação da Brigada Militar, os suspeitos fugiram a pé em diferentes direções.

Durante a perseguição, um dos homens foi localizado escondido embaixo de uma caminhonete estacionada, sendo detido pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Os demais envolvidos conseguiram fugir e não haviam sido localizados até o encerramento da ocorrência. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar os outros suspeitos.

O chamado golpe do bilhete premiado consiste em convencer a vítima de que o autor possui um bilhete de loteria supostamente premiado e precisa de ajuda para resgatar o valor. Em troca, a vítima é induzida a entregar dinheiro ou bens, acreditando que receberá uma recompensa financeira posteriormente.

A ocorrência foi registrada como tentativa de estelionato.







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