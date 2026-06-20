Barra do Guarita recebe micro-ônibus para o transporte escolar

Contemplado pelo Novo PAC Seleções do Governo Federal, Barra do Guarita recebeu um micro-ônibus, zero quilômetro, com capacidade para 29 passageiros. O coletivo possui dispositivos adequados para o transporte diário de alunos – garantindo maior estabilidade em itinerários na área rural, além de contar com itens fundamentais de acessibilidade.

— O micro-ônibus tem 29 lugares e veio com cadeira de acessibilidade. Tudo isso é para melhorar o nosso transporte, trazer mais segurança para o motorista e para os alunos que diariamente usam o transporte escolar — frisou o prefeito Valcier Balestrin.

A destinação do veículo faz parte das metas do Ministério da Educação (MEC), via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para renovar as frotas municipais em todo o país. O coletivo custou R$ 616.150,61.

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