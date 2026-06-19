Escolas municipais de Três Passos recebem novos sistemas de proteção

A rede municipal de ensino de Três Passos está concluindo a implantação de uma ampla estrutura de segurança em 20 unidades escolares. A medida busca reforçar a proteção de estudantes, profissionais da educação e do patrimônio público, contribuindo para um ambiente mais seguro e adequado às atividades pedagógicas.

Durante os últimos dias, equipes técnicas acompanharam a etapa final das instalações, verificando o funcionamento dos equipamentos e os ajustes necessários para a entrega do projeto. A iniciativa foi planejada para atender demandas surgidas após registros de invasões, furtos, depredações e outras ocorrências que afetaram o cotidiano das escolas nos últimos anos.

Com aporte de R$ 363.674,11, o programa engloba três frentes principais: videomonitoramento por câmeras, sistemas de alarme e acompanhamento contínuo das estruturas. A expectativa é de que a presença dos equipamentos auxilie na prevenção de incidentes e fortaleça a sensação de segurança entre alunos, educadores e familiares.

A modernização inclui a utilização de tecnologia IP e infraestrutura atualizada, desenvolvida conforme normas técnicas vigentes. Durante o período contratual, a empresa responsável ficará encarregada da manutenção, suporte técnico e monitoramento dos sistemas. Após a conclusão do contrato, todos os equipamentos instalados passarão a integrar o patrimônio do município.

A iniciativa representa um avanço na proteção dos espaços educacionais, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares e contribuindo para a preservação das estruturas públicas utilizadas pela comunidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp