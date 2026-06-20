Derrubadas garante recursos para o fortalecimento de agroindústria

Vice-prefeito Cristiano Carvalho esteve na SDR para assinar o convênio da Consulta Popular 2025/2026 (Foto: Divulgação | Derrubadas)

O vice-prefeito Cristiano Carvalho esteve na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural para assinar o convênio da Consulta Popular 2025/2026. O documento assegura recursos para apoiar a agroindústria, com foco na aquisição de equipamentos.

O investimento totaliza R$ 88.127,38, sendo R$ 61.270,00 provenientes de repasse do Governo do Estado e R$ 26.857,38 de contrapartida do Município.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva das agroindústrias locais. Isso visa fortalecer a economia rural e incentivar o desenvolvimento do setor. Essas ações terão impacto direto na geração de renda e no aprimoramento das atividades produtivas.

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