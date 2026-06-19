Braga promove reunião com a Aegea para alinhar ações e orientar a população

Na última semana, a Administração Municipal realizou uma reunião no Gabinete do Prefeito com representantes da AGEA para tratar de assuntos relacionados ao abastecimento de água no Município e orientar a população sobre os canais corretos para o registro de reclamações e solicitações.

Participaram do encontro o Prefeito Sadi Enrique Della Libera, a Vice-Prefeita, Marinês Chiele Balestrin a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Inez Della Libera, o servidor Ivo Roberto Venzo e os representantes da AGEA, Geovane e Fernando.

Durante a reunião, a empresa reforçou que toda ocorrência relacionada ao abastecimento de água, como falta de água, alteração na qualidade, baixa pressão ou outros problemas na rede, deve ser registrada por meio do telefone 0800 disponível na fatura de água. Somente após a abertura do protocolo a equipe técnica pode identificar a demanda e realizar o atendimento.

A AGEA também destacou que publicações em redes sociais não substituem o registro oficial, sendo indispensável a utilização dos canais de atendimento da empresa para que as solicitações sejam acompanhadas e solucionadas.



Outro tema abordado foi a realização de expurgos na rede de abastecimento, procedimento que auxilia na melhoria da qualidade da água. A empresa informou ainda que, nos casos em que for comprovado aumento no consumo em decorrência desses problemas, a situação poderá ser analisada e, conforme o caso, poderão ser adotadas medidas administrativas.

Ao final da reunião, os representantes da AGEA colocaram-se à disposição da presidente da Câmara de Vereadores para participar de um encontro com os vereadores, prestando esclarecimentos e esclarecendo dúvidas sobre os serviços prestados.

A Administração Municipal reforça a importância de que a população utilize sempre os canais oficiais da AGEA para registrar ocorrências, contribuindo para um atendimento mais ágil e eficiente.