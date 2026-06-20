Barra do Guarita conquista recursos para investir em saúde e assistência social

Pleitos foram apresentados pelo prefeito e vereadores nas audiências realizadas em setembro do ano passado (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)

R$ 750 mil em emendas parlamentares. Este é o montante que será encaminhado ao Município por deputados estaduais. Os pleitos foram apresentados pela comitiva de Barra do Guarita – formada pelo prefeito Valcier Balestrin e vereadores – nas audiências realizadas em setembro do ano passado, na capital gaúcha.

Os recursos financeiros – indicados por oito parlamentares – serão investidos na ampliação e qualificação dos serviços oferecidos à população, nas áreas da saúde e da assistência social.

— A Administração Municipal agradece aos deputados pela parceria e confiança no desenvolvimento da nossa cidade. Essa conquista reforça o valor do diálogo institucional na busca por mais qualidade de vida para a comunidade. Reafirmamos o compromisso de aplicar esses valores com total responsabilidade, transparência e eficiência — escreveu o Poder Executivo no Facebook oficial do Município.

Deputado | Emenda destinada

- Valdeci Oliveira (PT): R$ 50.000,00.

- Jeferson Fernandes (PT): R$ 100.000,00.

- Miguel Rossetto (PT): R$ 100.000,00.

- Leonel Radde (PT): R$ 100.000,00.

- Sofia Cavedon (PT): R$ 100.000,00.

- Elton Weber (PSD): R$ 100.000,00

- Adão Pretto Filho (PT): R$ 100.000,00.

- Pepe Vargas (PT): R$ 100.000,00.

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