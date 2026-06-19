Projeto Saúde do Servidor realiza atendimento a profissionais da Assistência Social em Miraguaí

Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí participaram, nesta quinta-feira (18), de mais uma etapa do Projeto Saúde do Servidor. A atividade foi realizada junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e contou com a atuação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto é desenvolvido por equipes de Fisioterapia, Educação Física e Técnico de Enfermagem, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e monitoramento das condições de saúde dos servidores públicos municipais.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a implantação de ações preventivas no ambiente de trabalho contribui para a redução do absenteísmo, melhora da qualidade de vida e aumento da produtividade dos profissionais.

A iniciativa está alinhada à Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), que estabelece parâmetros para adequar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando conforto, segurança e melhor desempenho das atividades.

Entre os benefícios apontados pelo programa estão a redução de afastamentos e licenças médicas, a prevenção de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT), além da promoção da saúde física e mental dos servidores.

A secretária municipal de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, agradeceu a participação da equipe da Saúde e destacou a importância das ações voltadas à saúde ocupacional, ressaltando que o cuidado com os servidores reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

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