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Carreta sai da pista em Vista Alegre, no interior de Crissiumal

Acidente ocorreu na noite de quinta-feira no interior do município; condutor saiu ileso e remoção da estrutura será realizada nesta sexta-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
19/06/2026 às 08h52
Carreta sai da pista em Vista Alegre, no interior de Crissiumal
(Foto: Guia Crissiumal)

Uma carreta refrigerada que transportava carga se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira (18), na comunidade de Vista Alegre, área rural de Crissiumal. O veículo perdeu o controle e acabou saindo da estrada.

Com a força da ocorrência, a parte destinada ao transporte da carga se desprendeu do conjunto e ficou posicionada às margens da via. Apesar dos prejuízos materiais registrados, o motorista não teve ferimentos.

Os trabalhos para retirada da estrutura estão programados para a manhã desta sexta-feira, sob responsabilidade da equipe da H Resgate. Durante a operação, os condutores que circularem pelo local devem respeitar a sinalização implantada e dirigir com cautela para garantir a segurança no trecho.

 

 

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