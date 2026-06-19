Carreta sai da pista em Vista Alegre, no interior de Crissiumal

Uma carreta refrigerada que transportava carga se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira (18), na comunidade de Vista Alegre, área rural de Crissiumal. O veículo perdeu o controle e acabou saindo da estrada.

Com a força da ocorrência, a parte destinada ao transporte da carga se desprendeu do conjunto e ficou posicionada às margens da via. Apesar dos prejuízos materiais registrados, o motorista não teve ferimentos.

Os trabalhos para retirada da estrutura estão programados para a manhã desta sexta-feira, sob responsabilidade da equipe da H Resgate. Durante a operação, os condutores que circularem pelo local devem respeitar a sinalização implantada e dirigir com cautela para garantir a segurança no trecho.

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