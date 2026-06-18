Polícia Civil prende suspeito da morte de André Stein

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (18), a prisão de dois suspeitos de 19 e 25 anos na cidade de Cruz Alta. Conforme a investigação, eles são suspeitos de envolvimento na morte do vendedor de colchões André Stein, morador da cidade de Tijucas (SC) que ocorreu no dia 30 de maio no interior de Cruz Alta.





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Durante as investigações, também foi identificado dois16 e 17 anos suspeitos de participação no caso, que foram apreendidos na manhã desta quinta-feira na cidade de Ijuí.

Está prevista para a tarde desta quinta-feira uma coletiva de imprensa com o delegado Murilo, responsável pela investigação. Ele deverá apresentar mais informações sobre a dinâmica do crime, o envolvimento dos suspeitos, as circunstâncias que levaram André Stein a ser atingido por disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte, e o motivo pelo qual a vítima teria sido atraída para um local ermo, em uma localidade entre Cruz Alta e Boa Vista do Cadeado quando André dirigia seu caminhão bau que levava mercadorias noomemto da ação criminosa.





A investigação da Polícia Civil, após uma série de levantamentos — incluindo, depoimentos, análise de celulares, reconstrução dos últimos passos da vítima, além de laudos do IML e do IGP — conseguiu chegar a um desfecho e solicitar ao Poder Judiciário a prisão dos suspeitos.

André Stein era gaúcho, natural da região do Vale dos Sinos, e atualmente residia no estado de Santa Catarina. Ele era casado e pai de um filho adolescente. O representante comercial costumava atuar na região Norte do Rio Grande do Sul, onde mantinha negócios em diversos municípios.