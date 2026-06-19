Motociclista fica ferido após queda de moto em Trevo de Três Passos

Um homem de aproximadamente 37 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo a queda de uma motocicleta no trevo de acesso ao município de Três Passos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, prestou os primeiros socorros à vítima.

Após o atendimento, o motociclista foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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