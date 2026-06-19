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Motociclista fica ferido após queda de moto em Trevo de Três Passos

Homem de aproximadamente 37 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Caridade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
19/06/2026 às 07h45
Motociclista fica ferido após queda de moto em Trevo de Três Passos
(Foto: Jornal Província)

Um homem de aproximadamente 37 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo a queda de uma motocicleta no trevo de acesso ao município de Três Passos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, prestou os primeiros socorros à vítima.

Após o atendimento, o motociclista foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

 

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