Hospital lança cartilha para evitar acidente com queimadura

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (Ananindeua/PA) lançou em junho a cartilha educativa ‘Queimadura é coisa séria, Maninho!’, a fim de conscientizar a população sobre os riscos de acidentes com queimaduras e incentivas a adoção de medidas preventivas no dia a dia. Com acesso gratuito, o material reúne orientações simples e acessíveis sobre os principais cuidados para prevenir queimaduras dentro e fora de casa, além de informações sobre primeiros socorros e situações que exigem atenção imediata.

A iniciativa contempla a campanha nacional ‘Junho Laranja’, que alerta para a prevenção desses acidentes, e integra as ações de educação em saúde desenvolvidas pela unidade. Pertencente à rede pública do Pará, com 219 leitos, o hospital é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (INDSH), reconhecido pelo tratamento de vítimas de queimaduras na região Norte. Segundo estatísticas da unidade, no ano passado, 563 pessoas foram atendidas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do hospital. De janeiro a abril deste ano, já foram 218.

Cuidado especializado O HMUE é a única unidade pública do Norte do Brasil com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), com estrutura exclusiva para atendimento especializado a crianças, adultos e idosos vítimas desse tipo de lesão.

Segundo Nellyane Ferro, coordenadora do CTQ, grande parte dos acidentes pode ser evitada com medidas simples: manter crianças longe da cozinha durante o preparo de alimentos; posicionar os cabos das panelas voltados para dentro do fogão; evitar o uso de álcool para acender churrasqueiras; e não sobrecarregar tomadas elétricas. "Parte das queimaduras acontece dentro de casa e poderia ser evitada com cuidados simples", explica Nellyane.

A cartilha também apresenta informações sobre os primeiros cuidados em caso de acidente. Entre as recomendações estão resfriar a área afetada com água corrente; não utilizar substâncias caseiras sobre a queimadura; e procurar atendimento médico quando necessário.

Tecnologia que acelera a recuperação Aliado ao tratamento de queimados, o HMUE conta com o Centro de Medicina Hiperbárica, serviço pioneiro no Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Norte e Nordeste. A tecnologia atua como importante aliada na recuperação de pacientes queimados, contribuindo para a cicatrização das lesões, redução do risco de infecções e melhora da resposta ao tratamento.

O tratamento consiste na inalação de oxigênio 100% puro em câmaras pressurizadas, aumentando significativamente a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue. Esse processo favorece a regeneração dos tecidos, potencializa a ação de antibióticos e auxilia na recuperação de feridas complexas, comuns em pacientes vítimas de queimaduras graves. A unidade dispõe de cinco câmaras hiperbáricas de uso individual, integradas à linha de cuidado oferecida aos pacientes do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

"O tratamento contribui para a cicatrização das lesões, reduz o risco de complicações e auxilia na recuperação dos tecidos, permitindo uma resposta mais eficaz e segura ao tratamento", diz Nellyane Ferro.