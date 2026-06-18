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Grave acidente de trânsito deixa sete crianças feridas no Centro de Passo Fundo

Acidente envolvendo dois ônibus e uma Kombi que transportava estudantes mobilizou equipes de resgate; ao menos uma criança sofreu ferimentos de maior gravidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
18/06/2026 às 14h15
Grave acidente de trânsito deixa sete crianças feridas no Centro de Passo Fundo
(Foto: Reprodução / Grupo Planalto de Comunicação)

Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde desta quinta-feira (18) em um dos cruzamentos mais movimentados da área central de Passo Fundo. A ocorrência envolveu um ônibus do transporte coletivo urbano, um ônibus da rede municipal e uma Kombi utilizada para o deslocamento de estudantes.

De acordo com imagens captadas por câmeras de monitoramento, a Kombi seguia pela Rua Tiradentes quando teria atravessado o cruzamento instantes após a mudança do sinal. Nesse momento, acabou atingida por um ônibus urbano que transitava pela Avenida Brasil Leste em direção ao bairro Petrópolis. A força da batida fez com que o utilitário tombasse sobre a via.

No interior da Kombi estavam aproximadamente dez crianças. Sete estudantes ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico. Entre os lesionados, pelo menos uma criança apresentou quadro considerado grave. Os alunos identificados até o momento são Alisson João Dias, de 9 anos, Gustavo Vieira e Bernardo Bentivoglio, ambos de 11 anos, além de Davi Santos, também de 9 anos.

O ônibus escolar pertencente ao município não transportava passageiros no momento da colisão, contando apenas com a presença do motorista.

(Foto: Reprodução / Grupo Planalto de Comunicação)

A operação de socorro reuniu três ambulâncias do SAMU, três equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais da Argos Remoções. As vítimas foram levadas para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo e no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Após o início do atendimento às vítimas, o condutor da Kombi deixou o local. Até a divulgação das últimas informações, não havia registro de que ele tivesse procurado atendimento médico em unidades hospitalares.

 

 

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