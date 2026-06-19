Brasil enfrenta o Haiti nesta noite; acompanhe pela Rádio Província FM

O Brasil entra em campo hoej sexta-feira (19) contra o Haiti, às 21h30min (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA), em jogo válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Rádio Província integrante com a Rádio Gaúcha, e em cadeia com a mesma, irá transmitir todas as emoções da seleção brasileira as 21:30 horas.
A outra partida da chave ocorre antes, às 19h, em Boston (EUA), entre Escócia e Marrocos.
Pelo Grupo D, jogam Estados Unidos e Austrália, em Seattle (EUA), às 16h, e Turquia e Paraguai, à 0h deste sábado (20), em São Francisco (EUA).
Próximos jogos da Copa
16h – Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
19h – Escócia x Marrocos (Grupo C)
21h30min – Brasil x Haiti (Grupo C)
0h (sábado) – Turquia x Paraguai (Grupo D)
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