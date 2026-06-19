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Brasil enfrenta o Haiti nesta noite; acompanhe pela Rádio Província FM

Seleção Brasileira entra em campo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 21h30, em busca de mais um resultado importante na fase de grupos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
19/06/2026 às 11h41
Brasil enfrenta o Haiti nesta noite; acompanhe pela Rádio Província FM
(Foto: Divulgação)

O Brasil entra em campo hoej sexta-feira (19) contra o Haiti, às 21h30min (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA), em jogo válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Rádio Província integrante com a Rádio Gaúcha, e em cadeia com a mesma, irá transmitir todas as emoções da seleção brasileira as 21:30 horas.

A outra partida da chave ocorre antes, às 19h, em Boston (EUA), entre Escócia e Marrocos.

Pelo Grupo D, jogam Estados Unidos e Austrália, em Seattle (EUA), às 16h, e Turquia e Paraguai, à 0h deste sábado (20), em São Francisco (EUA).

Próximos jogos da Copa

16h – Estados Unidos x Austrália (Grupo D)

19h – Escócia x Marrocos (Grupo C)

21h30min – Brasil x Haiti (Grupo C)

0h (sábado) – Turquia x Paraguai (Grupo D)



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